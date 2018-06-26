ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

غرق ملازم أول أثناء قضاء شهر العسل في مرسى مطروح

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:48 ص
غرق ملازم أول أثناء قضاء شهر العسل في مرسى مطروح
ملازم أول قوات مسلحة أحمد عزت كمال عبدالخالق
طباعة
محمد نبيل
 
لقي ملازم أول قوات مسلحة أحمد عزت كمال عبدالخالق، ابن قرية أبو المعاطى بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرعه غرقا فى مرسى مطروح أثناء قضاء شهر العسل.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من اللواء هشام نصر مدير أمن مرسى مطروح، بالعثور على جثة عريس غرقا، وتم التعرف على الجثة.

يذكر ان الملازم أحمد عزت متزوج حديثا منذ أسبوع فقط، وذهب لقضاء إجازة شهر عسل مع زوجته إلى مرسى مطروح إلا أنه لقى حتفه هناك.

تحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
16:00
-
فرنسا
أستراليا
-
x
16:00
-
بيرو
نيجيريا
-
x
20:00
-
الأرجنتين
أيسلندا
-
x
20:00
-
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/26/2018 4:30:16 AM