غرق ملازم أول أثناء قضاء شهر العسل في مرسى مطروح



يذكر ان الملازم أحمد عزت متزوج حديثا منذ أسبوع فقط، وذهب لقضاء إجازة شهر عسل مع زوجته إلى مرسى مطروح إلا أنه لقى حتفه هناك.



تحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.



لقي ملازم أول قوات مسلحة أحمد عزت كمال عبدالخالق، ابن قرية أبو المعاطى بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرعه غرقا فى مرسى مطروح أثناء قضاء شهر العسل.تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من اللواء هشام نصر مدير أمن مرسى مطروح، بالعثور على جثة عريس غرقا، وتم التعرف على الجثة.