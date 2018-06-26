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فرج عامر: توقعت خسارة مصر من السعودية.. وكأس العالم يحتاج للقتال

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:48 ص
فرج عامر: توقعت خسارة مصر من السعودية.. وكأس العالم يحتاج للقتال
مصر والسعودية
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منى العوضي
 

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه توقع ظهور لاعبي المنتخب المصري بشكل ومستوى سيء خلال بطولة كأس العالم.

 

وقال عامر خلال حديثه في برنامج "مع شوبير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "توقعت خسارة المنتخب أمام السعودية لأن المقدمات تقود للنتائج، بطولة كأس العالم تحتاج للقتال والتركيز من أجل تحقيق النجاح".

 

وتابع: "لجنة الشباب والرياضة أصدرت بيانها من واقع مسؤوليتها تجاه الشعب المصري، لقد رصدنا كل العوامل التي تسببت في هذا الظهور المتواضع للمنتخب في روسيا".

 

واختتم حديثه: "لجنة الشباب والرياضة ستبدأ دراسة أسباب هذا الإخفاق ومحاسبة المسئول في أقرب وقت".

 

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