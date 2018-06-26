سما المصري تبكي على الهواء بسبب المنتخب



وقالت "المصري"، في مداخلة تلفزيونية، باكية: "أنا زي ناس كتير كنا عايزين نفرح والله.. مكناش عايزين حاجة غير إننا نفرح"، لافتة إلى أن الجماهير كانت تريد نتيجة مرضية في هذه المباراة، وتغاضوا عن نتيجة مباراتي أوروجواي وروسيا.



وأكدت أن اللاعبين أخذتهم الشهرة والإعلانات، وحتى المدير الفني هيكتور كوبر، معقبة: "قعد يعمل فتة وفي الآخر جه على دماغنا".



ودافعت عن الفيديو الذي نشرته عقب المباراة، وقالت إنه كان "عادي"، والمهم هو المباراة، وبكت كثيرا، لافتة إلى اللاعب محمد صلاح قرر السفر إلى إنجلترا، معلقة: "حتى الحاجة الوحيدة الحلوة بيطفشوه مننا".

دخلت الراقصة الاستعراضية، سما المصري، في نوبة بكاء على الهواء مباشرة، بسبب الهزيمة التي تعرض لها المنتخب المصري، أمام السعودية، ضمن مباريات كأس العالم 2018، المقام حاليا في روسيا.