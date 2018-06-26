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الحمام يتعاقد مع ثنائي جديد

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:34 ص
الحمام يتعاقد مع ثنائي جديد
الحمام يتعاقد مع ثنائي جديد
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محمد عبد الفتاح
 

نجح مجلس إدارة نادي الحمام برئاسة عدلي رسلان، في التعاقد مع الثنائي عباس مصطفى بيسو ظهير آيسر أسوان والنصر للتعدين وديروط وإبراهيم أمين ظهير أيمن اتحاد نبروه ومركز شباب كوم حمادة، بعقد يمتد لموسمين في صفقة انتقال حر.

 

وقع بيسو وأمين للحمام في حضور نور رسلان نائب رئيس النادي ومحمد حامد أبوتريكة وكيل كلا اللاعبين.

 

يأتي التعاقد من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام بقيادة أدهم السلحدار.

 

الحمام يتعاقد مع ثنائي جديد
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