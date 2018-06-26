"رياضة النواب": لا نملك حل اتحاد الكرة بعد الهزيمة في كأس العالم لهذا السبب

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن لجنة الشباب والرياضة لا تدير اتحاد الكرة المصرية مثلما يقال، ولا تملك حل الاتحاد لأنه يتبع للفيفا، وكل ما نملكه هو إنشاء لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة سبب هزيمة مصر في كأس العالم.



وتابع "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الاثنين، أن لجنة الشباب يدها مغلولة في التعامل مع الاتحاد إلا في حالة الفساد المالي.



وأضاف:" أنا أول واحد توقعت خسارة المنتخب في كأس العالم بسبب عدم التنظيم الإداري، والموضوع ده مش هيعدي".



وخسر المنتخب المصري أمام نظيره السعودي 2-1 في آخر مبارة له في كأس العالم، وبذلك خسر المنتخب المصري كل مبارياته في كأس العالم.

