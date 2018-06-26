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"السجيني": نستهدف زيادة التبادل التجاري مع أوكرانيا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:59 ص
السجيني: نستهدف زيادة التبادل التجاري مع أوكرانيا
النائب أحمد السجيني
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أمنية فوزي
 
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لقائه بالسفير الأوكراني تضمن زيادة التبادل التجاري بين الدولتين وتنمية العلاقات المشتركة بينهما.

وأضاف "السجيني"، خلال تصريحاته لفضائية "أون لايف": "نستهدف ارتفاع زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك باقي المجالات".

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك رغبة كبيرة لمشاركة البرلمان في دعم العلاقات بين البلدين.
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