"التضامن": نسبة الإقبال على العلاج من المخدرات بعد إعلان محمد صلاح وصلت 400%

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي إن نسبة الإقبال على العلاج من المخدرات بعد إعلان محمد صلاح وصلت 400%، كاشفًا أن "صلاح" هو من طلب المشاركة في الحملة تقديرًا لمصر، وكان يتابع الحملة بشكل مستمر.



وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة والناس"، مساء الإثنين، أن الحملة حققت مشاهدة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصلت إلى 36 مليون مشاهد، مؤكدًا أن خطر المخدرات لا يقل خطورة عن الإرهاب.



وأشار مدير مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الدراما لديها تأثير كبير في قضية المخدرات، لافتًا إلى أن الدراما أصبحت تشكل وجدان الشباب والأطفال بنسبة 72%.



ونوه إلى أن دراما العام الجاري مشجعة وبها تراجع ملحوظ في مشاهد التدخين والمخدرات عن العام الماضي.

