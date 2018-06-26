ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أحمد شوبير يكشف سبب إخفاق منتخب مصر في كأس العالم

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:17 ص
أحمد شوبير يكشف سبب إخفاق منتخب مصر في كأس العالم
منتخب مصر
طباعة
منى العوضي
 

 

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن ما حدث من تجاوزات في المنتخب قبل بدء كأس العالم كان مؤشرا للخروج المبكر من البطولة بهذا الشكل السيء، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي قد تم دعمه ومساندته من الدولة.

 

وقال شوبير عبر برنامجه على قناة "صدى البلد": "هذا الجيل أكثر من تلقى تكريم في تاريخ الكرة المصرية، كما وجد مساندة غير مسبوقة من رئيس الجمهورية الذي استقبل البعثة قبل السفر لروسيا وتحدث معهم ودعمهم".

 

وتابع حديثه: "المنتخب خاض فترة إعداد قوية ولعب مع منتخبات كبيرة كالبرتغال وكولومبيا وبلجيكا لكن ما حدث من تجاوزات قبل البطولة كان مقدمة لهذا الإخفاق".

 

كما واصل: "منتخبا مصر وتونس خيبا آمال جماهيرهما في المونديال، أما منتخب المغرب ودع البطولة برأس مرفوعة بعد أداء ممتاز وأحرج إسبانيا في اللقاء الأخير".

 

المزيد عن: منتخب مصر رياضة الأخبار الرياضية أسباب الإخفاق أخبار الرياضة أحمد شوبير
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
16:00
-
فرنسا
أستراليا
-
x
16:00
-
بيرو
نيجيريا
-
x
20:00
-
الأرجنتين
أيسلندا
-
x
20:00
-
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/26/2018 12:50:01 AM