أحمد شوبير يكشف سبب إخفاق منتخب مصر في كأس العالم

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن ما حدث من تجاوزات في المنتخب قبل بدء كأس العالم كان مؤشرا للخروج المبكر من البطولة بهذا الشكل السيء، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي قد تم دعمه ومساندته من الدولة.

وقال شوبير عبر برنامجه على قناة "صدى البلد": "هذا الجيل أكثر من تلقى تكريم في تاريخ الكرة المصرية، كما وجد مساندة غير مسبوقة من رئيس الجمهورية الذي استقبل البعثة قبل السفر لروسيا وتحدث معهم ودعمهم".

وتابع حديثه: "المنتخب خاض فترة إعداد قوية ولعب مع منتخبات كبيرة كالبرتغال وكولومبيا وبلجيكا لكن ما حدث من تجاوزات قبل البطولة كان مقدمة لهذا الإخفاق".

كما واصل: "منتخبا مصر وتونس خيبا آمال جماهيرهما في المونديال، أما منتخب المغرب ودع البطولة برأس مرفوعة بعد أداء ممتاز وأحرج إسبانيا في اللقاء الأخير".