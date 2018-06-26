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سانتوس: حكم مباراة البرتغال وإيران اتخذ القرار الصحيح ضد رونالدو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:13 ص
سانتوس: حكم مباراة البرتغال وإيران اتخذ القرار الصحيح ضد رونالدو
رونالدو
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ريهام عبد المحسن
 

أكد فرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال عقب التعادل مع إيران بهدف لكل منهما في كأس العالم، بأن الحكم فعل ما عليه ومنح كريستيانو رونالدو البطاقة الصفراء (الإنذار)، وأشار إلى أنه لم يشاهد هذه اللقطة.

 

وقال سانتوس في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "لم أتمكن من رؤية لقطة كريستيانو حتى أتمكن من التعليق عليها، لكنني أعتقد أن الحكم قام بعمله".

 

وأضاف: "فعل الحكم ما كان عليه القيام به، ذهب إلى الـVAR وقرر منح كريستيانو رونالدو بطاقة صفراء".

 

واختتم سانتوس تصريحاته عن الضربة التي وجهها كريستيانو رونالدو للمُدافع الإيراني قائلاً: "لم أكن قلقاً على الإطلاق، بدا وكأن الأمر طبيعي".

 

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