"كشافة بني سويف" تقدم عروضا فنية وثقافية بحديقة سعيد النجار (صور)

قدمت عشائر الكشافة مساء اليوم فعاليات وعروض فنية بمركز الابداع بحديقة سعيد النجار "بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، والتي أداها أعضاء الكشافة الفتيان والبحرية والجوية والمرشدات من أبناء المحافظة، وتنوعت الفقرات مابين عروض فنية وغنائية فردية وجماعية مثل أداء الأغنيات الكشفية المعهودة والموسيقى النحاسية وشعر وزجل وابتهلات دينية وغيرها، بالإضافة إلى فقرة رياضية قدمها فريق الكشافة مثل عروض الكارتيه والفنون القتالية المتنوعة.



وتضمنت الفعاليات إقامة معرضا كشفيا لعشائر الكشافة والتي احتوى على لوحات فنية متميزة، وأعمال ومشغولات فنية بأيدى أعضاء الكشافة، فضلا عن تنظيم فقرات فنية أداها أفراد الكشافة من ذوي الإعاقة والتي تميزت بالموهبة الرائعة والأداء الراقي.



وشهدت فعاليات اليوم حضور المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، والأستاذ أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب محمود مغربي رئيس مدينة بني سويف، والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس ادارة الكشافة الجوية، والمستشار خالد سالم نائب رئيس الكشافة البحرية، والقائد الكشفى محمد على رئيس اللجنة التنسيقية، والقائد الكشفى محمد البحيري عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للكشافة والمرشدات.



واحتشد عدد كبير من جمهور المواطنين الذين اعتادوا على الذهاب يوميا إلى الحديقة، حيث تقام بها مساء كل يوم فعاليات متنوعة، معربين عن شكرهم لمحافظ بني سويف الذي يرعى المكان شخصيا من أجل تحويله لموقع حضاري لكل المواطنين، مؤكدين سعادتهم بالمكان الذي أصبح متنفسا حضاريا لهم ولأولادهم بالمجان، وهو مايساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسرة السويفية ويدخل السرور على نفوس أبنائنا، ويعطى الصورة الحضارية عن بني سويف عروس الصعيد.

