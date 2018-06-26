ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. شوبير: "لاعبو المنتخب توحشوا ومحدش بقا قادر يسيطر عليهم"

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:02 ص
عاجل.. شوبير: لاعبو المنتخب توحشوا ومحدش بقا قادر يسيطر عليهم
منتخب مصر
طباعة
منى العوضي
 

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، كثرة ظهور لاعبي المنتخب المصري في القنوات الفضائية قبل خوض مبارياتهم في بطولة كأس العالم.

 

وقال شوبير عبر برنامج التليفزيوني "مع شوبير": "ظاهرة انتشار لاعبي مصر في روسيا على القنوات الفضائية قبل المباريات كارثة بكل المقاييس في وجود إدارة المنتخب".

 

وأضاف: "بخصوص هذا الأمر تحدثت مع مسؤول كبير قالي اللاعبين توحشوا داخل المعسكر ومحدش بقا قادر يسيطر عليهم".

 

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد خرج من بطولة كأس العالم بعد الخسارة من أوروجواي وروسيا والسعودية، وظهر لاعبو المنتخب بمستوى سيء خلال مباريات البطولة.

 

 

المزيد عن: منتخب مصر كأس العالم روسيا 2018 عاجل رياضة روسيا 2018 أخبار الرياضة أحمد شوبير
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
16:00
-
فرنسا
أستراليا
-
x
16:00
-
بيرو
نيجيريا
-
x
20:00
-
الأرجنتين
أيسلندا
-
x
20:00
-
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/26/2018 12:50:01 AM