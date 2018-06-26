عاجل.. شوبير: "لاعبو المنتخب توحشوا ومحدش بقا قادر يسيطر عليهم"

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، كثرة ظهور لاعبي المنتخب المصري في القنوات الفضائية قبل خوض مبارياتهم في بطولة كأس العالم.

وقال شوبير عبر برنامج التليفزيوني "مع شوبير": "ظاهرة انتشار لاعبي مصر في روسيا على القنوات الفضائية قبل المباريات كارثة بكل المقاييس في وجود إدارة المنتخب".

وأضاف: "بخصوص هذا الأمر تحدثت مع مسؤول كبير قالي اللاعبين توحشوا داخل المعسكر ومحدش بقا قادر يسيطر عليهم".

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد خرج من بطولة كأس العالم بعد الخسارة من أوروجواي وروسيا والسعودية، وظهر لاعبو المنتخب بمستوى سيء خلال مباريات البطولة.