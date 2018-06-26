رئيس حماية المستهلك: الإعلانات المضللة مُجرمة قانونا



وتابع: "القانون الجديد يضع العديد من الضمانات التي تنظم ضوابط وضع إعلان واضح يتيح للمستهلك معرفة كل شئ عن المنتج، فضلًا عن وضع عقوبات شديدة تحقق الردع داخل المجتمع".



وأشار إلى أن الإعلانات المضللة مُجرّمة قانونا ويحاسب عليها، ومن حق المواطن التضرر من عدم مطابقة المنتج لما شاهده بالإعلانات.



قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل على ضمان حصول المستهلك على حقوقه، مشيرا إلى أن هناك خدمة واتس آب بعنوان "المواطن رقيب" من أجل تلقي شكاوى المواطن فيما يخص السلع والمنتجات وأسعارها.وأضاف"عبد المعطي"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، مساء الاثنين، أن مجلس النواب اعتمد مواد قانون حماية المستهلك الجديد، وجارٍ التصديق عليه من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن القانون يحدد ضمانات تصب في صالح المستهلك.