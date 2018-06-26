خيري رمضان يناشد رئيس الحكومة بالتدخل: الرياضة المصرية في خطر

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن "الرياضة هي أفيون هذا الشعب، والشئ الوحيد الذي يفرحه واللى مصبر الناس على اللي هي فيه"، معقبًا: "حتى دي هنسبها تبوظ".



وأضاف "رمضان"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، "الناس جنبنا بيحاولوا يكبروا أنفسهم وإحنا سايبين ناس تلعب وتهد وتكسر فينا في الرياضة".



وناشد، رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بالتدخل، معقبًا: "الرياضة المصرية في خطر، شوفوا اللى حصل فينا واللى هيحصل، والحقوا شكلوا لجنة للتحقيق في الخراب والخناقات اللى بتحصل، والبدل العرة بتاعت المنتخب، وشكل الأتوبيسات العرة، والإقامة في الفنادق وفي كل شئ".

