عاجل.. رئيس البرتغال يدافع عن رونالدو بعد إهداره لركلة الجزاء

دافع رئيس جمهورية البرتغال، عن كريستيانو رونالدو نجم المنتخب، وذلك عقب إهداره ركلة جزاء أمام إيران في ثالث جولات الفريقين في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.

وقال رئيس البرتغال في تصريحات صحفية: "إهدار ضربات الجزاء جزء من كرة القدم، كريستيانو رونالدو حاول على المرمى طوال المباراة وصنع الفارق".

وكانت البرتغال تأهلت إلى الدور الثاني من المونديال، رغم التعادل أمام إيران، لتحتل المركز الثاني خلف إسبانيا في المجموعة الثانية وتصطدم بأوروجواي "متصدر المجموعة الأولى" في دور الـأ16.