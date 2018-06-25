مدرب المغرب: جئنا للفوز ودفعنا ثمن الأخطاء الصغيرة

صرح هيرفي رينارد المدير الفني للمغرب عقب التعادل مع إسبانيا بهدفين لكل منهما، والخروج من كأس العالم، المقامة حاليًا بروسيا بأنهم جاءوا من أجل الفوز ولكنهم دفعوا ثمن الأخطاء الصغيرة.

وقال رينارد في تصريحات صحفية بعد المباراة: "جئنا إلى الملعب للفوز لكن دفعنا ثمن بعض الأخطاء الصغيرة، كل الفرق تدفع الثمن أمام منتخب مثل إسبانيا، إنهم خليط من برشلونة وريال مدريد، جميعهم استثنائيون".