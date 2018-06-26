متحدث البرلمان: اتحاد الكرة عليه أن يتقدم استقالته "لو عنده نقطة دم"

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن اتحاد الكرة تحول إلى حزب مصالح، وكل مجموعة تحارب الأخرى، والضحية الأولى كانت منتخب مصر.



وتابع "حسب الله"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الاثنين: "اتحاد الكرة لو عنده نقطة دم عليه أن يقدم استقالته قبل أن يأتي لمصر من روسيا، هي دي التعزية في الكابتن عبدالرحيم محمد نجم الزمالك الأسبق اللي توفى بسبب خسارة مصر".



وخسر المنتخب المصري أمام نظيره السعودي 2-1 في آخر مبارة له في كأس العالم، وبذلك خسر المنتخب المصري كل مبارياته في كأس العالم.

