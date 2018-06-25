شوبير: الصحافة الإنجليزية استغلت مقابلة صلاح مع رئيس الشيشان للهجوم عليه

كشف الإعلامي أحمد شوبير أسباب أزمة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد مقابلته مع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف.

وقال شوبير، عبر برنامجه على فضائية "صدى البلد": "الصحافة الإنجليزية استغلت تكريم الرئيس الشيشاني قديروف لصلاح في الهجوم عليه".

وتابع حديثه: "صلاح ظهر بعيدا عن مستواه وحالته الطبيعية في مباراة السعودية والدليل عدم احتفاله بالهدف الذي أحرزه وتعبيرات الحزن على وجهه".

جدير بالذكر أن محمد صلاح قد تعرض للهجوم في الصحف العالمية بعد مقابلته مع الرئيس الشيشاني، وعلى إثره ترددت شائعة اعتزاله اللعب دوليًا.