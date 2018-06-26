مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي الغربي بين كمين الروس وقريه جرزا، نقلتهم سيارات إسعاف الفيوم إلى مستشفى الواسطى المركزي.



تلقت غرفة طوارئ مديرية الصحة ببنى سويف إخطارا من مستشفى الواسطى المركزي بوصول متوفي و5 مصابين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي الغربي بين كمين الروس وقريه جرزا، دائرة المحافظة.



وجار تحديد هوية الضحايا والتعرف عليهم وتشخيص اصاباتهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

