متحدث البرلمان: خسارة مصر في كل مباريات كأس العالم مشهد هزلي

وجه النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، العزاء لأسرة الكابتن عبدالرحيم محمد نجم الزمالك السابق، بعد وفاته نتيجة خسارة مصر أمام السعودية، لافتًا إلى أن الأداء السيء لمنظومة الرياضة المصري هي من تسببت في وفاته.



وأشار "حسب الله"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، إلى أن المقدمات قبل المشاركة في المونديال كانت غير مبشرة، وما حدث لمنتخب مصر كان متوقعًا.



ولفت إلى أن خسارة مصر في كل مباريات كأس العالم مشهد هزلي يدين الكرة المصرية.



وخسر المنتخب المصري أمام نظيره السعودي 2-1 في آخر مبارة له في كأس العالم، وبذلك خسر المنتخب المصري كل مبارياته في كأس العالم.

