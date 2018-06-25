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ندوة تواصل في المجلس الأعلى للثقافة.. الأربعاء

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:23 م
ندوة تواصل في المجلس الأعلى للثقافة.. الأربعاء
الدكتور سعيد المصري
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أحمد رمضان متولي
 

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانه الدكتور سعيد المصري، ندوة التواصل  التي تنظمها لجنه القصة، مقررها الكاتب الكبير يوسف القعيد، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق 27 يونيو 2018 الجاري بقاعة المؤتمرات.

 

يشارك فى الندوة الدكتورة عزة بدر مقررة الندوة، إبداع شعري:سامح محجوب، محمد ابراهيم العدلي، غناء:هالة مصري ابداع قصصي : شيماء احمد، شيماء زايد ،فاتن خاطر غناء:عاشور كيلاني تجربة تنمية الوعي الأثري(تجارب وورش ابداعية) تقدمها :ايمان عصام .

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