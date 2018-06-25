البورصة الأمريكية تهبط مع تصاعد التهديدات التجارية

دفع نزاع تجاري متصاعد بين الولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى، بورصة وول ستريت للهبوط يوم الاثنين وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك أكبر خسائرهما في أكثر من شهرين.





وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 328.09 نقطة، أو 1.33 بالمئة، إلى 24252.80 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 37.81 نقطة، أو 1.37 بالمئة، ليغلق عند 2717.07 نقطة.





وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 160.81 نقطة، أو 2.09 بالمئة، إلى 7532.01 نقطة.