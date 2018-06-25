إيسكو: "الفار" أعاد لنا نقطة كنا نستحقها أمام منتخب مغربي مميز

أكد إيسكو نجم إسبانيا عقب التعادل مع المغرب بهدفين لكل منهما في دور المجموعات في كأس العالم، والمقامة حاليًا بروسيا وتأهلهما لدور الستة عشر ومواجهة روسيا بأن تلك المواجهة ستكون صعبة.

وقال إيسكو في تصريحات صحفية: "نعلم أنه من الآن فصاعداً سيكون الأمر صعباً للغاية، سنلعب ضد المضيف الذي يُقدم بطولة رائعة، يتعين علينا القيام بالأمور بشكل جيد".

وأضاف: "دخلنا مرة أخرى إلى الملعب بتردد إلى حدٍ ما ولا يمكن أن يستمر ذلك، من الآن فصاعداً تبدأ مباريات الحياة أو الموت وعلينا التركيز".

وتابع: "حتى ضد المغرب الذي لم يلعب من أجل شيء لا تتوقع أحد سيُعطيك الهدايا، عليك أن تلعب بسهولة ولا تخطئ مع الكرة".

وأردف قائلاً: "هذه هي كرة القدم، المغرب قاموا بعملهم، لقد كانوا محترفين جداً ودخلوا بقوة مثل أي فريقٍ آخر، لا يجب أن نتذمّر من ذلك".

واختتم إيسكو تصريحاته قائلاً: "تقنية الـVAR وُجدت من أجل ذلك ومن أجل أن لا تُسلب النقطة منا التي كنا نستحقها".