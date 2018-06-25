الاعلان عن إطلاق أول تابلت "مصرى" محلى الصنع

قال المهندس محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعات السليكون، أن الشركة ستطلق جهاز لوحي (تابلت) في السوق المصري خلال الأسبوعين القادمين على الأكثر.





وأضاف رئيس الشركة التي قدمت من قبل هاتف مصري محلي الصنع أن نسبة التصنيع المحلى في التابلت تصل إلى 45%.





وقال أن التابلت سيطرح للبيع بسعر 1149 جنيه أي ما يعادل (64 دولار بالسعر الرسمي في مصر).





ولم يشير مسؤول الشركة الى مواصفات التابلت، أو نظام التشغيل الخاص به واكتفى بالإشارة إلى إسمه (سيكو إكسبريس 3).





وكانت الشركة قد قامت بتصدير الهاتف المصري إلى عدد من دول الخليج مثل الإمارات والكويت وسلطنة عمان.



