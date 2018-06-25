المستكاوي: "كوبر" كان لديه قصر نظر في اختياراته

قال حسن المستكاوي الناقد الرياضي، إنه لا أحد يستطيع إقالة اتحاد الكرة، سواء كان وزير الرياضة أو مجلس النواب.



وتابع المستكاوي، خلال حواره المذاع مع فضائية "dmc"، مساء الإثنين، الاتحاد أخطأ وعليه قديم استقالته، دون انتظار قرار من الفيفا أو طلبات إحاطة، مستكملًا يجب على الاتحاد محاسبته نفسه.



ونفى الناقد الرياضي، أن يكون "كوبر" جامل بعض اللاعبين على حساب البعض، مؤكدًا هناك قصر نظر في اختياراته، مضيفًا: "وده أنيل من المجاملة".