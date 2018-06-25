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تعليق "الإبراشي" على هزيمة مصر من السعودية في كأس العالم

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:06 م
تعليق الإبراشي على هزيمة مصر من السعودية في كأس العالم
الإبراشي
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كساب أحمد
 
علق الإعلامي وائل الإبراشي، على هزيمة المنتخب المصري أمام نظيره السعودي، قائلًا: "بعثة منتخب مصر لروسيا فاشلة، وارتكبت الكثير من الأخطاء التي تصل إلى حد الخطيئة، والناس محبطة لأننا لم نحقق 1% من طموحتنا"، معقبًا: "الهزيمة ثقيلة".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن السعودية في النتائج أفضل فريق عربي لأنها حصلت على 3 نقاط بعد فوزها على مصر.

وأشار إلى ضرورة وجود لجان تقصي حقائق للتحقيق فيما حدث في بعثه مصر لكأس العالم، لافتًا إلى أن قيام الجمهور المصري بسب منتخب مصر بشتائم قذرة أمر لا يليق، معقبًا: "الشتائم مش هتريحنا، لازم نقيم اللي حصل عشان نستفيد، هنعيط شوية بس لازم نعرف اللي حصل".

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره السعودي 1-2 في آخر مباراة له في كأس العالم.

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