تعرف على أرقام النجم البرتغالي "كواريزما" أمام إيران





انتهت مباراة المنتخب الإيراني ونظيره البرتغالي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية، في مونديال روسيا 2018.









وشهدت المباراة تألقًا ملحوظًا لنجم منتخب البرتغال ريكاردو كواريزما، الذي سجل هدف منتخب بلاده الوحيد في الدقيقة 45.









وجاءت أرقام كواريزما كالتالي :









-الأهداف: هدف.

-تسديدات: تسديدتين.

-تسديدات علي المرمي: تسديدة واحدة.

-اللمسات: 50 لمسة.

-التمريرات: 25 تمريرة

-تمريرات مفتاحية: تمريرة واحدة.

-مراوغات: مراوغة واحدة.

-افتكاك الكرة: مرتين.



