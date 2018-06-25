ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على أرقام النجم البرتغالي "كواريزما" أمام إيران

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:03 م
تعرف على أرقام النجم البرتغالي كواريزما أمام إيران
طباعة
عمر عبدالعزيز
 

انتهت مباراة المنتخب الإيراني ونظيره البرتغالي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية، في مونديال روسيا 2018.


وشهدت المباراة تألقًا ملحوظًا لنجم منتخب البرتغال ريكاردو كواريزما، الذي سجل هدف منتخب بلاده الوحيد في الدقيقة 45.


وجاءت أرقام كواريزما كالتالي :


-الأهداف: هدف. 
-تسديدات: تسديدتين. 
-تسديدات علي المرمي: تسديدة واحدة.
-اللمسات: 50 لمسة. 
-التمريرات: 25 تمريرة 
-تمريرات مفتاحية: تمريرة واحدة. 
-مراوغات: مراوغة واحدة. 
-افتكاك الكرة: مرتين.

المزيد عن: كواريزما ريكاردو كواريزما البرتغال إيران
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
2
x
16:00
0
روسيا
مصر
1
x
16:00
2
السعودية
إيران
1
x
20:00
1
البرتغال
أسبانيا
2
x
20:00
2
المغرب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/25/2018 11:20:06 PM