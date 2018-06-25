"التعليم": امتحانات الثانوية العامة مستمرة.. وإجازة ٣٠ يونيو لا تسري عليها

نبه خالد عبد الحكم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، على الطلاب، بأن إجازة ٣٠ يونيو، لم تتأثر بها امتحانات الثانوية العامة، وأن يوم ١ يوليو امتحانات ثانوية عامة وفقا للجدول الذي أعلنت عنه وزراة التربية والتعليم.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا باعتبار يوم الأحد 1 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من يوم السبت 30 يونيو، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.



