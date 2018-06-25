ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فتحي سند: ما حدث من لاعبي المنتخب في مباراة السعودية "مهزلة"

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:05 م
فتحي سند: ما حدث من لاعبي المنتخب في مباراة السعودية مهزلة
فتحي سند
طباعة
داليا الحسين
 

وصف الناقد الرياضي فتحي سند، مباراة مصر والسعودية التى انتهت بفوز المنتخب الشقيق 2-1، قائلًا: "ما حدث اليوم من لاعبي المنتخب الوطني مهزلة تجسد حجم الأخطاء التي ارتكبت في حق المواطن المصري والكرة المصرية"، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين جميع أخطأوا في سمعة البلد.

وشدد "سند" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه لا بد من نسف اتحاد الكرة ويجب تسريح ثلاثة أرباع لاعبي المنتخب، منوهًا إلى أنه لابد من فتح كافة الملفات المالية لاتحاد كرة القدم من قبل الحكومة.

وتابع الناقد الرياضي: "لو اتحاد الكرة لديه شجاعة يجب أن يتقدم باستقالته خاصة بعد هذا الفشل الذريع".
المزيد عن: مصر كأس العالم فتحي سند السعودية التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
2
x
16:00
0
روسيا
مصر
1
x
16:00
2
السعودية
إيران
1
x
20:00
1
البرتغال
أسبانيا
2
x
20:00
2
المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/25/2018 11:20:02 PM