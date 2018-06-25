فتحي سند: ما حدث من لاعبي المنتخب في مباراة السعودية "مهزلة"



وتابع الناقد الرياضي: "لو اتحاد الكرة لديه شجاعة يجب أن يتقدم باستقالته خاصة بعد هذا الفشل الذريع".



وصف الناقد الرياضي فتحي سند، مباراة مصر والسعودية التى انتهت بفوز المنتخب الشقيق 2-1، قائلًا: "ما حدث اليوم من لاعبي المنتخب الوطني مهزلة تجسد حجم الأخطاء التي ارتكبت في حق المواطن المصري والكرة المصرية"، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين جميع أخطأوا في سمعة البلد.وشدد "سند" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه لا بد من نسف اتحاد الكرة ويجب تسريح ثلاثة أرباع لاعبي المنتخب، منوهًا إلى أنه لابد من فتح كافة الملفات المالية لاتحاد كرة القدم من قبل الحكومة.