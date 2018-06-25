ناقد رياضي: "صلاح كان خارج الفورمة"



وأضاف المستكاوي، خلال حواره المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن مباراة المنتخب أمام روسيا وأورجواي كانت مختلفة تمامًا، وأفضل من ذلك، مستكملًا: "في حاجة مش مظبوطة وأنا مش عارف إية هى".



وتابع الناقد الرياضي: "أنا أضع علامة استفهام كبيرة حول مبارة اليوم، أنا بقالي 40 سنة في الموال ده، واللي شوفته اليوم في حاجة مش طبيعية".



قال حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، إنه لن يقيم اللاعب محمد صلاح لأنه كان خارج الفورمة، متابعًا: "نص الفريق مش قادر يلعب والنص التاني مش عايز يلعب".