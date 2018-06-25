ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ناقد رياضي: "صلاح كان خارج الفورمة"

الإثنين 25/يونيو/2018 - 10:55 م
ناقد رياضي: صلاح كان خارج الفورمة
محمد صلاح
طباعة
جهاد جمال
 
قال حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، إنه لن يقيم اللاعب محمد صلاح لأنه كان خارج الفورمة، متابعًا: "نص الفريق مش قادر يلعب والنص التاني مش عايز يلعب".

وأضاف المستكاوي، خلال حواره المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن مباراة المنتخب أمام روسيا وأورجواي كانت مختلفة تمامًا، وأفضل من ذلك، مستكملًا: "في حاجة مش مظبوطة وأنا مش عارف إية هى".

وتابع الناقد الرياضي: "أنا أضع علامة استفهام كبيرة حول مبارة اليوم، أنا بقالي 40 سنة في الموال ده، واللي شوفته اليوم في حاجة مش طبيعية".
المزيد عن: مصر المستكاوي التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
2
x
16:00
0
روسيا
مصر
1
x
16:00
2
السعودية
إيران
1
x
20:00
1
البرتغال
أسبانيا
2
x
20:00
2
المغرب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/25/2018 11:20:06 PM