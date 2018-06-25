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منح تراخيص مزاولة النشاط الطبي لـ 7 منشآت طبية في الدقهلية

الإثنين 25/يونيو/2018 - 10:54 م
منح تراخيص مزاولة النشاط الطبي لـ 7 منشآت طبية في الدقهلية
الدكتور أحمد الشعراوي - محافظ الدقهلية
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منح الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، تراخيص مزاولة النشاط الطبي لـ 7 منشآت طبية، شملت عيادات ومراكز طبيه ومعامل تحاليل لتوافر الشروط المطلوبة للترخيص بمركزي المنصورة وبلقاس.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشان انتهاء المعاينات الفنية الخاصة بها وفقا للقانون المنظم لعمل المنشآت الطبية من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض ووفقا للقانون.

واضاف محافظ الدقهلية، أن العيادات والمراكز الطبية التي منحت الترخيص شملت عيادات للكشف الطبي فقط في تخصصات الجلدية والتناسلية، النساء والتوليد، الاسنان، تخصصات مختلفة، مراكز لإجراء عمليات وبها غرف عنايه مركزة، مؤكدًا علي أهميه متابعه التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل.

ووجه الشعراوي، وكيل وزاره الصحة، اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال ايه مخالفات يتم ارتكابها، مشيرا لأهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافه المنشآت الطبية بنطاق المحافظة حرصا على صحه وحياه المواطنين، مشددًا علي تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
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