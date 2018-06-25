خالد لطيف بعد الهزيمة أمام السعودية: متعودتش على الإستقالة..ويؤكد: لاعبو المنتخب لم يكن لديهم إرادة



وأضاف " لطيف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن هناك أخطاء لابد من تداركها، مؤكد أن هناك جيل من اللاعبين لا يزال قادرا على العطاء والوصول إلى مونديال 2022.



وتابع: "نعتذر للشعب المصري عن الأداء وفشل المنتخب في كأس العالم"، منوهًا أن الروح القتالية غابت عن الفراعنة في مباريات المونديال واللاعبون كانوا قادرين على الفوز على السعودية بثلاثة أهداف اليوم.



وعن سؤال هل سيتقدم بالاستقالة قال: " مبدأ الاستقالة لا يمكن أن أتحدث عنه بمفردي ولكنه قرار المجلس بأكمله، وعلى المستوى الشخصي لم نعتد الاستقالة في مثل هذه الأوقات لكونها تعتبر هروبًا من المسئولية"، مؤكدا أن أداء المنتخب أصابه بالحزن.



عقب خالد لطيف، عضو مجلس اتحاد الكرة، على خسارة المنتخب المصري أمام نظيره السعودي في مونديال روسيا 2018 قائلًا: " الأداء العام أقل كثير مما نطمح فيه"