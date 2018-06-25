ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. مرتضى منصور يفتح النار على لاعبي المنتخب: "كانوا فاضيين بس للإعلانات والبرامج"

الإثنين 25/يونيو/2018 - 10:48 م
عاجل.. مرتضى منصور يفتح النار على لاعبي المنتخب: كانوا فاضيين بس للإعلانات والبرامج
مرتضى منصور
طباعة
رقية جمال
 
عقب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، على خسارة مصر أمام السعودية بكأس العالم بهدفين مقابل هدف في ختام منافسات المنتخبين في دور المجموعات، قائلًا: "مصر دخلت في أسهل مجموعة بكأس العالم".

وأضاف "منصور"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين: "معظم لاعبي المنتخب ظهروا في برامج رامز تحت الأرض، وتحت الصفر و"زفت الطين" مع رامز جلال، ومع مهيب ورزان، وظهروا بالإعلانات مع الفنانين ونسيوا مصر وسمعة مصر".

وتابع،: "لاعبو المنتخب كانوا مش فاضيين ومجوش واهتموا بالإعلانات".
المزيد عن: هجوم حاد منتخب مصر مرتضى منصور لاعبو المنتخب عاجل رياضة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
2
x
16:00
0
روسيا
مصر
1
x
16:00
2
السعودية
إيران
1
x
20:00
1
البرتغال
أسبانيا
2
x
20:00
2
المغرب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/25/2018 11:20:02 PM