عاجل.. مرتضى منصور يفتح النار على لاعبي المنتخب: "كانوا فاضيين بس للإعلانات والبرامج"

عقب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، على خسارة مصر أمام السعودية بكأس العالم بهدفين مقابل هدف في ختام منافسات المنتخبين في دور المجموعات، قائلًا: "مصر دخلت في أسهل مجموعة بكأس العالم".



وأضاف "منصور"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين: "معظم لاعبي المنتخب ظهروا في برامج رامز تحت الأرض، وتحت الصفر و"زفت الطين" مع رامز جلال، ومع مهيب ورزان، وظهروا بالإعلانات مع الفنانين ونسيوا مصر وسمعة مصر".



وتابع،: "لاعبو المنتخب كانوا مش فاضيين ومجوش واهتموا بالإعلانات".

