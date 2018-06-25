"السلع التموينية" تطرح مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة يوم الاثنين لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الحادي عشر إلى العشرين من أغسطس.





وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف، إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي، وفقا لـ (رويترز).





ويغلق باب تقديم العروض في المناقصة بحلول الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء. وستعلن نتائج المناقصة بعد الساعة الثالثة والنصف عصرا في اليوم نفسه.





واشترطت الهيئة أن تكون الأسعار على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.





وفي مناقصتها السابقة في التاسع عشر من يونيو اشترت الهيئة 240 ألف طن من القمح الروماني للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من أغسطس.