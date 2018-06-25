ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إسبانيا تختتم دور المجموعات دون هزيمة على مدار 12 عاما

الإثنين 25/يونيو/2018 - 10:42 م
إسبانيا تختتم دور المجموعات دون هزيمة على مدار 12 عاما
طباعة
عمر عبد العزيز
 
انتهت مباراة المنتخب الإسباني ونظيره المغربي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية، في كأس العالم 2018.

سجل أهداف إسبانيا كلا من فرانشيسكو إيسكو وياجو إسباس، بينما سجل أهداف المغرب كلا من خالد بوطيب ويوسف النصيري.

واختتم الماتادور الإسباني منافسات دور المجموعات متصدرًا مجموعته برصيد 5 نقاط، جمعهم من تعادلين وانتصار، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي تنهي فيها إسبانيا دور المجموعات دون هزيمة منذ مونديال 2006.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
2
x
16:00
0
روسيا
مصر
1
x
16:00
2
السعودية
إيران
1
x
20:00
1
البرتغال
أسبانيا
2
x
20:00
2
المغرب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/25/2018 11:20:06 PM