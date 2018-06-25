إسبانيا تختتم دور المجموعات دون هزيمة على مدار 12 عاما

انتهت مباراة المنتخب الإسباني ونظيره المغربي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية، في كأس العالم 2018.





سجل أهداف إسبانيا كلا من فرانشيسكو إيسكو وياجو إسباس، بينما سجل أهداف المغرب كلا من خالد بوطيب ويوسف النصيري.





واختتم الماتادور الإسباني منافسات دور المجموعات متصدرًا مجموعته برصيد 5 نقاط، جمعهم من تعادلين وانتصار، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي تنهي فيها إسبانيا دور المجموعات دون هزيمة منذ مونديال 2006.



