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أبرز وأهم أخبار اليوم الإثنين 25/6/2018 في محافظة القليوبية

الإثنين 25/يونيو/2018 - 10:43 م
أبرز وأهم أخبار اليوم الإثنين 25/6/2018 في محافظة القليوبية
محافظة القليوبية ـ ارشيفية
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محمد نبيل
 
شهدت محافظة القليوبية اليوم الإثنين، مجموعة من الأحداث الهامة، حيث قرر الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إحالة 30 طبيبا وممرضا وإداريا بمستشفى حميات طوخ للتحقيق بعد قيامه باكتشاف تغيبهم عن العمل دون إذن مسبق.

وتفقد اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إدارة مرور القليوبية ببنها للوقوف علي مدي تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بمركبة تروسكل وذلك أثناء عبور التروسيكل لاحد المطبات أمام بنزينة بطريق خط 12 المؤدى من القناطر الخيرية الى مدينة بنها أمام قرية الصغير التابعة لمركز القناطر، وتم تحويل المصابين للمستشفى.
المزيد عن: حادث المستشفى المرور القليوبية الصحة
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