"عبدالغفار": نسعى لتحسن التصنيف العالمي لعدد من الجامعات المصرية

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الوزارة تسعى لتحسن عدد كبير من الجامعات المصرية بالتصنيف العالمي فضلًا عن عقد الكثير من اتفاقيات التوأمة مع أكثر من جامعة.



وأضاف "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، مساء الإثنين، أن خلال العامين القادمين سيكون هناك اتفاقيات مع جامعات أمريكية وكندية وبريطانية ومن دول أوروبية أيضا، حتى تعود مصر قبلة هامة في مجال التعليم.

