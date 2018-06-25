النفط يتراجع عند التسوية مع ترقب زيادة الإنتاج من "أوبك"

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، بعد قرار "أوبك" بزيادة إنتاج الخام بدءً من الشهر المقبل.





وفي الأسبوع الماضي، وافقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها على تعزيز الإمدادات من الخام، لكنها لم تفصح عن مقدار الزيادة.





وقالت "أوبك" إنها ستقلص وتيرة خفض الإنتاج إلى 100% بدلاً 150% المسجلة في شهر مايو الماضي.





وتختلف وتيرة الزيادة في الإنتاج النفطي بين الدول الأعضاء في المنظمة، حيث صرح وزراء النفط بتلك الدول عن التوقعات المحتملة لهذه الزيادة المقرر أن تبدأ مع حلول الشهر المقبل.





وذكرت جمهورية الكونغو وهي الدولة الأحدث انضماماً إلى أوبك، أنها تتوقع أن يزيد إنتاجها من النفط بنحو 65% هذا العام.





وكانت منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة قد تراجعت بمقدار منصة واحدة خلال الأسبوع الماضي، ولكن الإنتاج الأمريكي من الخام استمر في الصعود لمستوياته القياسية خلال نفس الفترة.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أغسطس بنحو 0.7% أو ما يعادل 50 سنتاً إلى 68.08 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 1.2% إلى 74.68 دولار للبرميل.





وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعاً قوياً بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، حيث ارتفع "نايمكس" بنحو 4.6%.