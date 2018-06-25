ليبيا: خفر السواحل ينقذ ألف مهاجر من الغرق

اعترض خفر السواحل الليبي في الساعات الـ24 الأخيرة عدة زوارق في حالة سيئة تقل نحو ألف مهاجر منهم 91 طفلاً أثناء محاولة عبور البحر المتوسط، وفق ما قال أيوب قاسم المتحدث باسم القوات البحرية.





واعترض خفر السواحل اليوم زورقاً مطاطياً في عرض البحر يقل 97 شخصاً قبالة سواحل مدينة زليتن، على بعد 175 كيلومتراً من طرابلس.





وأنقذت السلطات في عمليتين ليليتين 490 مهاجراً و361 أخرين في سواحل الخمس على بعد 120 كلم من العاصمة.





وباتت الشواطئ الممتدة على الحدود بين ليبيا وتونس في السنوات الأخيرة المعقل الرئيسي لمافيا تجارة البشر غير الشرعية، رغم وجود قوات خفر السواحل الأوروبية.





ووفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، فإن 171635 ألف مهاجرا غير شرعي عبروا إلى أوروبا منذ مطلع العام الحالي، بينما فُقد 3116 آلاف في البحر.



