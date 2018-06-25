حارس إيران يكسر رقما قياسيا في تاريخ المونديال

نجح حارس مرمى منتخب إيران أليريزا بيريانفاند في التصدي لركلة الجزاء التي سددها كريستيانو رونالدو، في إطار مواجهة البرتغال وإيران في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية، في كأس العالم 2018 بروسيا.

ومازالت أحداث هذه المباراة تشير إلى تقدم البرتغال بهدف نظيف، أحرزه ريكاردو كواريزما في الدقيقة 45 من زمن المباراة.

ونجح حارس إيران في كسر رقم تاريخي، حيث صار أول حارس مرمى في تاريخ بطولة كأس العالم يتصدي لركلة جزاء يسددها لاعب برتغالي.