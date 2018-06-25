قلاش: قانون تنظيم الصحافة الجديد يلتف حول مكتسبات الدستور

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، إن مشروع قانون تنظيم الصحافة الجديد رِدة وعودة للوراء، خاصة وأننا لدينا دستور ٢٠١٤، الذي يتضمن مكتسبات غير مسبوقة في المجال الصحفي والإعلامي.





وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن مشروع القانون يلتف حول مكتسبات الدستور، مؤكدًا أن مشروع لجنة الخمسين لإعداد قانون الصحافة الموحد، تم الالتفاف عليه وفُرغت كل المواد التي تم التوافق عليها.





وتابع: كل ذلك مؤشرات بأن الأمر سيكون له تبعيات سيئة، هو قانون أطاح بالكثير من الضمانات الموجودة، فضلًا عن العوار الدستوري بالكثير من المواد، في الأساس هو قانون يخلط بين قانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة، ولا يوجد قانون يتحدث عن أخبار كاذبة فيتم حجب وإغلاق الموقع، من المفترض أنه قانون لتنظيم الصحافة وليس فرض العقوبات.



