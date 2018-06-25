يحيى قلاش: الحبس الاحتياطي يُستخدم للتنكيل بالصحفيين
الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:38 م
ميسون أبو الحسن
قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، إن الجماعة الصحفية والوطنية تناضل منذ عام ١٩٣٥ ضد الحبس في قضايا النشر، وصولًا لقانون ٧٠ لسنة ١٩٧٦، موضحًا أن الحبس الاحتياطي نوع من التحايل، نظرًا أنه يُستخدم للتنكيل بالصحفيين وترويعهم.
وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن كل المواد التي كانت تحتوي على صياغات إيجابية بقانون الإعلام الموحد، الذي أعدته لجنة الخمسين، والتي كانت تترجم مكتسبات الدستور، تم تصفيتها.
وتابع: مشروع قانون تنظيم الصحافة الجديد، فتح ثغرة للحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وجريمة النشر جريمة لا يمكن أن يتم التحايل عليها أو التغيير فيها، وهذه الفكرة من عام ١٩٣٥ أكد كبار الكُتاب والأساتذة والنقباء أنها يجب ألا تكون موجودة، سواء للصحفيين أو غير الصحفيين.
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