يحيى قلاش: الحبس الاحتياطي يُستخدم للتنكيل بالصحفيين

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، إن الجماعة الصحفية والوطنية تناضل منذ عام ١٩٣٥ ضد الحبس في قضايا النشر، وصولًا لقانون ٧٠ لسنة ١٩٧٦، موضحًا أن الحبس الاحتياطي نوع من التحايل، نظرًا أنه يُستخدم للتنكيل بالصحفيين وترويعهم.





وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن كل المواد التي كانت تحتوي على صياغات إيجابية بقانون الإعلام الموحد، الذي أعدته لجنة الخمسين، والتي كانت تترجم مكتسبات الدستور، تم تصفيتها.



