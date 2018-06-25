مشجع مصري في روسيا: "كوبر" سبب هزيمة المنتخب

قال مشجع مصري في روسيا، إن هيكتور كوبر سبب الهزيمة من المنتخب السعودية.



وأضاف خلال لقاءه مع برنامج "رأي عام" مع عمرو عبد الحميد، على قناة "ten"، أن اللاعبين لم يكن لديهم أي جمل تكتكية، وقاعدة معروفة هى أن الهجوم غير وسيلة للدفاع.



وتابع: "كوبر لا يجب أن يستمر في قيادة المنتخب، وشكرًا إنه وصلنا لكأس أمم أفريقيا، وكان يجب أن يكون لديه تطوير في الأداء الهجومي للمنتخب".

