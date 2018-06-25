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مونديال روسيا الأكثر احتسابًا لركلات الجزاء منذ 1990

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:36 م
مونديال روسيا الأكثر احتسابًا لركلات الجزاء منذ 1990
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مني العوضي
 


أضاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة الجزاء رقم 19 التي يتم احتسابها في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2018 والمقامة في روسيا.

أصبحت بطولة كأس العالم 2018 هي الأكثر احتسابًا لركلات الجزاء فيها طوال تاريخ المونديال، حيثُ تم احتساب 19 ركلة سُجلب منها 14 هدف، وأضاع كلًا منه (كريستيانو، ميسي، فهد المولد، سيغوردسو، كويفا) 5 ركلات.

تعتبر ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لرونالدو هي رقم قياسي جديد لعدد ركلات الجزاء المحتسبة في نفس النسخة، وكان الرقم السابق: 18 ركلة في 1990 و 1998 و 2002 وفي 2006 تم احتساب 16 فقط.

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