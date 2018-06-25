تعرف على موعد طرح "مسا مسا" لـ محمد نور
الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:31 م
الفجر الفني
كشف المطرب محمد نور عن موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد، الذي يحمل اسم "مسا مسا"، حيث يطلقه بالأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتحدث "نور" عن تفاصيل الألبوم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قائلًا: "قريبًا الألبوم من إنتاج شركة مزيكا إن شاء الله يعجبكم، أسماء الأغاني مسا مسا، وحبيت معاك، وإنساني، ومدرس جغرافيا، وغايب عن عيني، وموحشتنيش، ومتعودتش علي الأيام، ولو على الفراق، واتأثرت بيك".
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