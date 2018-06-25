تعرف على حجم إصابة تريزيجيه والسعيد أمام السعودية

كشف الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطنى، عن تفاصيل إصابة الثنائي محمود حسن تريزيجيه وعبد الله السعيد، بعد خروجهما بسبب الإصابة خلال مباراة مصر والسعودية فى ختام منافسات المجموعات من مونديال روسيا.

وقال أبو العلا إن تريزيجيه يعانى من كدمة على مستوى عضلة الكتف، وسيحدد الفحص الطبى حجم الإصابة، بينما يعانى السعيد من شد فى عضلة السمانة، على أن يخضع اللاعب لفحص من خلال الأشعة لتحديد حجمها.

وكان المنتخب السعودى تمكن من الفوز على المنتخب المصرى بهدفين لهدف وحيد، لينهى الفراعنة المشوار المونديال فى مؤخرة المجموعة الرابعة بدون نقاط.