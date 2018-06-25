"العسيلي" يسب "كوبر" بلفظ خارج على "تويتر" (صورة)

علق الفنان محمود العسيلي، على نتيجة المباراة التي جمعت منتخبي مصر والسعودية والتي تفوق فيها المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات كأس العالم.

وقال العسيلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلَا: "انا بالنسبالي محمد صلاح بيقول لجماهير مصر مستنينكوا في كاس العالم اللي جي دي بارقة الأمل في الكورة المصرية, اللي هاعيش عليها تقدر تقدر تاني يا صلاح".





وتابع: "دا مايمنعش إن كوبر خلاني اشتم لأول مرة على تويتر مرتين في ساعتين".