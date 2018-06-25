ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"العسيلي" يسب "كوبر" بلفظ خارج على "تويتر" (صورة)

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:28 م
العسيلي يسب كوبر بلفظ خارج على تويتر (صورة)
العسيلي
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

علق الفنان محمود العسيلي، على نتيجة المباراة التي جمعت منتخبي مصر والسعودية والتي تفوق فيها المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات كأس العالم.

 

وقال العسيلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلَا: "انا بالنسبالي محمد صلاح بيقول لجماهير مصر مستنينكوا في كاس العالم اللي جي دي بارقة الأمل في الكورة المصرية, اللي هاعيش عليها تقدر تقدر تاني يا صلاح".


وتابع: "دا مايمنعش إن كوبر خلاني اشتم لأول مرة على تويتر مرتين في ساعتين".

"العسيلي" يسب "كوبر" بلفظ خارج على "تويتر" (صورة)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
2
x
16:00
0
روسيا
مصر
1
x
16:00
2
السعودية
إيران
0
x
20:00
1
البرتغال
أسبانيا
1
x
20:00
2
المغرب
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/25/2018 9:50:01 PM