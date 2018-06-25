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رونالدو يهدر اول ركلة جزاء للبرتغال في تاريخ كأس العالم

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:22 م
رونالدو يهدر اول ركلة جزاء للبرتغال في تاريخ كأس العالم
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أحمد عصام
 

أهدر كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال، ركلة جزاء في مباراته أمام منتخب إيران، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

ويعد رونالدو أول لاعب برتغالي يضيع ضربة جزاء في تاريخ المونديال، حيث نجح في التصدي لها حارس منتخب ايران في الدقيقة 55 من الشوط الثاني.

ويتقدم منتخب البرتغال، علي منتخب ايران، بنتيجة هدف نظيف احرز ريكاردو كواريزما.

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