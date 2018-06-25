ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ دمياط يلتقي وكيل التعليم لمناقشة تدبير 18 قاعة لرياض الأطفال

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:27 م
محافظ دمياط يلتقي وكيل التعليم لمناقشة تدبير 18 قاعة لرياض الأطفال
طباعة
هند الشيال
 
ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الإثنين، مع السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم تدبير اماكن فارغة لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الاطفال للعام الدراسي ٢٠١٩٢٠١٨ وذلك لمن ينطبق عليهم الشروط المقررة للقبول.

واكد المحافظ أن المحافظة ومديرية التربية والتعليم فى سبيلهم لتدبير ١٨ قاعة رياض اطفال اضافية لاستيعاب جميع الأطفال المتقدمين دون المخالفة لأى شرط من الشروط الخاصة بالقيد.

كما أكد المحافظ انه سيتم الإعلان عن نتيجة التنسيق الخاصة بالقبول فى الاول من أغسطس القادم.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
2
x
16:00
0
روسيا
مصر
1
x
16:00
2
السعودية
إيران
0
x
20:00
1
البرتغال
أسبانيا
1
x
20:00
2
المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/25/2018 9:50:01 PM