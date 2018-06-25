محافظ دمياط يلتقي وكيل التعليم لمناقشة تدبير 18 قاعة لرياض الأطفال



واكد المحافظ أن المحافظة ومديرية التربية والتعليم فى سبيلهم لتدبير ١٨ قاعة رياض اطفال اضافية لاستيعاب جميع الأطفال المتقدمين دون المخالفة لأى شرط من الشروط الخاصة بالقيد.



كما أكد المحافظ انه سيتم الإعلان عن نتيجة التنسيق الخاصة بالقبول فى الاول من أغسطس القادم.

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الإثنين، مع السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم تدبير اماكن فارغة لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الاطفال للعام الدراسي ٢٠١٩٢٠١٨ وذلك لمن ينطبق عليهم الشروط المقررة للقبول.