باستثناء رونالدو.. كواريزما أول برتغالي يسجل في المونديال منذ 2014

نجح كواريزما في تسجيل هدف التقدم لمنتخب البرتغال في مرمى إيران في الدقيقة 45 من عمر اللقاء، وذلك ضمن ختام منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم.





ويعتبر ريكاردو كواريزما هو أول لاعب برتغالي يسجل في كأس العالم باستثناء كريستيانو رونالدو منذ سيلفستر فاريلا في 2014 ضد الولايات المتحدة.





ويقع المنتخب البرتغالي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات؛ إيران والمغرب وأسبانيا وبهذه النتيجة يضمن التأهل للدور الـ 16 من البطولة.