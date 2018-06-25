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باستثناء رونالدو.. كواريزما أول برتغالي يسجل في المونديال منذ 2014

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:22 م
باستثناء رونالدو.. كواريزما أول برتغالي يسجل في المونديال منذ 2014
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منى العوضي
 

نجح كواريزما في تسجيل هدف التقدم لمنتخب البرتغال في مرمى إيران في الدقيقة 45 من عمر اللقاء، وذلك ضمن ختام منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم.


ويعتبر ريكاردو كواريزما هو أول لاعب برتغالي يسجل في كأس العالم باستثناء كريستيانو رونالدو منذ سيلفستر فاريلا في 2014 ضد الولايات المتحدة.


ويقع المنتخب البرتغالي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات؛ إيران والمغرب وأسبانيا وبهذه النتيجة يضمن التأهل للدور الـ 16 من البطولة.



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