محافظ دمياط يطلق إسم الشهيد "محمد عبد الواحد" على مدرسة إعدادية

قرر الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الإثنين،اطلاق اسم الشهيد مجند محمد عبد الواحد عيسى على مدرسة ميت الخولي عبد الله الإعدادية بنين تكريما لما قدمه في سبيل الوطن.



حيث وجه المحافظ تعليماته بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو اطلاق اسم الشهيد تخليدا لذكراه، والذي قد استشهد خلال تأمين الدولة.