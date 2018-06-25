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محافظ دمياط يطلق إسم الشهيد "محمد عبد الواحد" على مدرسة إعدادية

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:23 م
محافظ دمياط يطلق إسم الشهيد محمد عبد الواحد على مدرسة إعدادية
الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه
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هند الشيال
 
قرر الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الإثنين،اطلاق اسم الشهيد مجند محمد عبد الواحد عيسى على مدرسة ميت الخولي عبد الله الإعدادية بنين تكريما لما قدمه في سبيل الوطن.

حيث وجه المحافظ تعليماته بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو اطلاق اسم الشهيد تخليدا لذكراه، والذي قد استشهد خلال تأمين الدولة.
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